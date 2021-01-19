В Петербурге побили суточный рекорд по вакцинации населения

За прошедшие сутки 19 января прививку от Covid-19 получили 2328 петербуржцев. Пока это рекордное число человек, которых удалось привить за один день.

Как отметил Комитет по здравоохранению, из общего числа желающих получить прививку, 570 пациентам вкололи уже второй компонент вакцины, остальные обратились в пункт вакцинации впервые.

Также в ведомстве напомнили о непрекращающейся работе над увеличением количества пунктов вакцинации. Всего на территории Петербурга их будет около 120.