Более 20% коек под COVID-19 и пневмонии свободны в больницах Санкт-Петербурга – власти

Более 20% коек, развёрнутых под COVID-19 и пневмонии, свободны в больницах Петербурга, говорится в материалах межведомственного совета.
«Количество коек, развёрнутых под COVID-19 и пневмонии — 12 488, из них свободны 3087 (24,7%). Это количество превышает требуемые Минздравом России 20% свободного коечного фонда», — сказано в материалах совета.
Также в тексте отмечается, что «за вчерашний день поставлен новый рекорд по числу привитых горожан: 2328 человек получили первый компонент вакцины, 570 – второй». Город увеличит количество пунктов вакцинации до 120.
За весь период в Петербурге вакцинировано 24 817 человек, из них 4537 полностью закончили цикл вакцинации.
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19.01.2021 45
«Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 42 692 комплекта. Вся вакцина доставлена в поликлиники. Неизрасходованный остаток — 17 875 комплектов», — сказано в материалах совета.