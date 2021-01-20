Более 20% коек под COVID-19 и пневмонии свободны в больницах Санкт-Петербурга – власти

Более 20% коек, развёрнутых под COVID-19 и пневмонии, свободны в больницах Петербурга, говорится в материалах межведомственного совета.

«Количество коек, развёрнутых под COVID-19 и пневмонии — 12 488, из них свободны 3087 (24,7%). Это количество превышает требуемые Минздравом России 20% свободного коечного фонда», — сказано в материалах совета.

Также в тексте отмечается, что «за вчерашний день поставлен новый рекорд по числу привитых горожан: 2328 человек получили первый компонент вакцины, 570 – второй». Город увеличит количество пунктов вакцинации до 120.

За весь период в Петербурге вакцинировано 24 817 человек, из них 4537 полностью закончили цикл вакцинации.

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