Жители Бугров угнали ВАЗ-2105 у дублера Павла Прилучного в фильме «Мажор-3»

У 31-летнего каскадера и предпринимателя из Санкт-Петербурга угнали «ВАЗ-2105» от автосервиса на Суздальском шоссе. Автомобиль использовался для дрифта.

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Свой ущерб автовладелец оценил в 150 тысяч рублей. С помощью записей камеры видеонаблюдения в автосервисе было установлено, что около 04:30 к автомобилю подошел неизвестный, открыл капот, затем завел двигатель и уехал.

По предварительны данным, автомобиль принадлежит Евгению Сапунову, принимавшему участие в 28 кинопроектах. Среди них фильм «Мажор-3», в котором Сапунов является дублером главного героя Павла Прилучного.

Машину нашли возле дома № 41 по улице Шоссейной в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области. Задержаны местные жители 29 и 28 лет.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что во Всеволожском районе мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь сожительницы.