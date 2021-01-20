Житель Ермилово угнал автомобиль, а после сжег его и сдал на металлолом

В полицию Петербурга 15 января обратился 66-летний мужчина, у него угнали ВАЗ с Будапештской улицы.
18 января сгоревший кузов автомобиля был обнаружен в Выборге в пункте приема металла. На следующий день удалось задержать подозреваемого в угоне — 47-летнего безработного жителя поселка Ермилово. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Установлено, что 11 января он погрузил ВАЗ на свой манипулятор и вывез его в Выборг, где и сжег. После сгоревший кузов сдал в пункта приема металла. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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20.01.2021 45