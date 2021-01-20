Лжесотрудники коммунальных служб украли 50 тысяч у пенсионера во Всеволожске

По информации ivbg.ru, в полицию Всеволожского района 19 января обратился 71-летний житель Всеволожска. Еще две недели назад к ему в квартиру дома на улице Плоткина позвонили двое неизвестных.

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Мужчины представились коммунальными работниками и сообщили, что собирают по 25 тысяч рублей с жильцов дома на установку домофона. Пенсионер передал им необходимую сумму и получил товарный чек.

Однако домофон не был установлен. Кроме того, с банковской карты пострадавшего неизвестным для него образом было списано еще 27 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что во Всеволожском районе мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь сожительницы.