Следком разыскивает жертв двух обвиняемых в педофилии петербуржцев

Автор: Гузель Галимова
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Следственный комитет Петербурга разыскивает жертв двух мужчин, которые обвиняются в педофилии. Пресс-служба ведомства опубликовала фотографии задержанных.

Снимок экрана 2021-01-20 в 17.50.52
Фото: ГСУ СК России по Петербургу и Ленобласти

По данным следствия, 28-летний Андрей Гурин 1 и 9 октября 2020 года в парадных домов на Взлетной и Штурманской улицах совершил действия сексуального характера в отношении двух семилетних девочек.

24-летний Эммануил Брытков в парадной одного из домов на улице Типанова 27 октября 2020 года совершил аналогичные действия в отношении восьмилетней девочки.

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У следователей есть информация, что подобных эпизодов может быть больше. Поэтому СК просит внимательно посмотреть на эти фотографии и в случае имеющейся информации о совершении ими аналогичных преступлений сообщить об этом по телефонам: 8-921-383-87-60, 571-00-40, 8-950-012-12-51, 560-66-71 или 02.

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