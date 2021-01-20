На сайте Музея Победы голосуют за лучший школьный музей Ленобласти

С 15 января по 15 февраля на сайте Музея Победы проходит «Месяц Ленинградской области и Санкт-Петербурга».

Также проходит голосование в номинации «Приз зрительских симпатий» в рамках долгосрочной программы «Школьный Музей Победы». В конкурсе участвуют школы, выбранные по рейтингу регионов участия по итогам 2020 года.

Для конкурсных работ школьных музеев действуют следующие номинации:

«Лучший экскурсовод»;

«Лучшая видеоэкскурсия»;

«Оригинальный сюжет».

Ленинградская область заняла первое место в программе «Школьный Музей Победы» по количеству подключившихся школ к проекту. Всего в регионе в программе приняли участие 71 школьный музей.

Победители голосования станут известны 15 февраля 2021 года.