Есть вопросы к чиновникам Ленобласти? Их ждут на специальной Платформе

Через Платформу обратной связи ленинградцы могут обратиться с любыми вопросами к чиновникам, рассказать о нерешаемой проблеме, а также высказать свое предложение.

Через ПОС – платформу обратной связи жители и гости Ленобласти могут сообщить о любой «мелочи» — неработающем фонаре, яме на дороге или неубранном снеге. В ближайшие дни Ленобласть подключат к мобильному приложению Госуслуги.ПОС.

Для подачи сообщения необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг. После отправки сообщения оно попадает в профильное ведомство.

Как уже ранее писал ivbg.ru, глава Ленобласти потребовал от вех глав администраций 1 и 2 уровней к 1 января 2020 года иметь открытый канал связи с населением. Кто не хочет — должен поделиться своим телефоном с населением. В итоге странички в соцсетях есть у всех глав районов. Реестр аккаунтов органов исполнительной власти Ленинградской области в социальных сетях доступен по ссылке.