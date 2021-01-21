ФСБ заинтересовалась распределением доходов в Госпитале ветеранов войн в Петербурге

Региональное управление ФСБ заинтересовалось одной из больниц Санкт-Петербурга, в которой размещают пациентов с COVID-19.

В ходе расследования и проверки документации установлено, что 52 сотрудника из 2000 систематически получали большие надбавки к заработной плате. При этом среди них были так называемые «мертвые души».

Коммерческие доходы госпиталя распределялись между родственниками и друзьями двух высокопоставленных сотрудников. Это происходило за спиной главного врача.

После проверок осенью 2020 года из учреждения уволились руководитель планово-экономического отдела Майя Лебзак и начальник отдела платных услуг Зураб Какушадзе.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что девятнадцать некоммерческих организаций из Ленобласти получили денежные средства на развитие своих инициатив.