Деньги на проектирование проекта поступят уже в текущем году.

Петербургская администрация занимается развитием транспортной инфраструктуры города-острова Кронштадт: уже в 2021 году будут выделены средства на модернизацию транспортной развязки города. Однако строительные работы начнутся лишь через три года. Об этом пишут «Невские Новости» со ссылкой на председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрея Левакина.

«На сегодняшний день у нас запланирована реконструкция Цитадельского шоссе, Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, улицы Адмирала Грейга, набережной от КЗС (дамбы — прим.ред.) до исторического центра Кронштадта. Проектирование предусмотрено на 2021-2022 год, соответственно, само строительство — в 2023-2024», — поделился планами он.

Улучшение транспортной инфраструктуры, по мнению Левакина, привлечет в город больше жителей.