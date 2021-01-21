В Гатчинском районе нашли убийцу и насильника, скрывавшегося 17 лет

В сентябре 2003 года в Гатчинском районе была найдена мертвой молодая девушка по имени Елена. Тогда следователям выйти на след убийцы не удалось. Спустя 17 лет преступник нашелся.

Как сообщила пресс-служба СК Ленобласти, рабочий РЖД Александр был задержан по подозрению в сексуальном надругательстве и убийстве девушки в начале 2000-х годов. Труп жертвы тогда обнаружили в кустах возле автобусной остановки.

На допросе убийца признался в содеянном. Как он рассказал,«…после этого пошёл лёг спать в общежитии».

По версии следователей, в тот злополучный вечер после застолья в Войсковицах преступник предложил девушке проводить ее до автобуса. На остановке он предложил близость, но жертва дала отказ. В итоге задержанный напал и изнасиловал Елену, а после оттащил в кусты и задушил.

Сейчас следствие продолжает разбираться в жестоком преступлении. Срок давности по данной статье составляет 15 лет. Однако в деле есть отягчающие обстоятельства в виде насильственных действий. Из-за этого суд может пойти на исключения.