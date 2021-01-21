Антиковидные меры в Петербурге соблюдают 96% предприятий

Смольный сообщил, что почти все предприятия города в потребительской сфере следуют принятым мерам безопасности в условиях пандемии.

Как сообщил портал Невские новости, ссылаясь на администрацию Санкт-Петербурга, в городе высокий показатель соблюдения мер по противодействию распространения Covid-19.

«Борьба с распространением коронавирусной инфекции — это общая ответственность власти и бизнеса, всех горожан. Подавляющее большинство предприятий и организаций с пониманием отнеслись к ограничениям и санитарным требованиям: оформили QR-коды, соблюдают стандарты безопасной деятельности», — подчеркнул Александр Беглов.

Как отметил губернатор Северной столицы, такое ответственное отношение связано с постоянным контролем профильных ведомств — в городе постоянно проводятся рейды и проверки.