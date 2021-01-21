Под Выборгом заметили семейство косуль

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Животных не сильно смутило присутствие людей.

В окрестностях города Выборг заметили целое семейство косуль. Грациозных животных засняли подписчики группы «Интересные события в Выборге» «ВКонтакте».

Судя по видео, косули не испугались присутствия людей и не собирались убегать. В комментариях под роликом подписчики восхитились красотой животных и выразили надежду, что тем не доведется повстречать на своем пути охотников.

косули2косули

Вам будет интересно
Под Выборгом заметили семейство косуль косуля, Выборг
Видео: в парке Монрепо спасатели освободили застрявшую в заборе косулю
Животное не успело сильно навредить себе, косулю вовремя заметили посетители выборгского парка Монрепо и сообщили об этом в экстренные службы. Вызволять...
05.11.2020 280
Автор