Животных не сильно смутило присутствие людей.
В окрестностях города Выборг заметили целое семейство косуль. Грациозных животных засняли подписчики группы «Интересные события в Выборге» «ВКонтакте».
Судя по видео, косули не испугались присутствия людей и не собирались убегать. В комментариях под роликом подписчики восхитились красотой животных и выразили надежду, что тем не доведется повстречать на своем пути охотников.
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05.11.2020 280