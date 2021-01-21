Животных не сильно смутило присутствие людей.

В окрестностях города Выборг заметили целое семейство косуль. Грациозных животных засняли подписчики группы «Интересные события в Выборге» «ВКонтакте».

Судя по видео, косули не испугались присутствия людей и не собирались убегать. В комментариях под роликом подписчики восхитились красотой животных и выразили надежду, что тем не доведется повстречать на своем пути охотников.