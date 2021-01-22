Еще 223 жителя Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 22 января

По данным на 22 января, в Ленобласти выявили 223 новых случая COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 28 710 человек, выздоровели — 25 268.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалёво (+3), Ефимовский (+1), Большой Остров (+1), СХТ (+1) , Большой двор (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Сумино (+3), Курковицы (+1), Ронковицы (+1).

Волховский район: Волхов (+6), Новая Ладога (+3), Старая Ладога (+1), Аврово (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+11), Кудрово (+12), Янино-1 (+3), Сертолово (+1), пгт. им. Морозова (+3), Старая (+1), Романовка (+3), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+1), п. Углово (+1), Островки (+1), Канисты (+1), Красная Горка (+1).

Выборгский район: Выборг (+17), Перово (+1), Первомайское (+1), Советский (+2), Камышовка (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+9), Меньково (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Белогорка (+1), Большое Рейзино (+1), Елизаветино (+1), Лампово (+1), Дружная Горка (+1), Большое Верево (+1), Мины (+1), Пудость (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Усть-Луга (+1), Кингисеппский (+1), Захонье-2 (+1), Домашово (+1), Ивангород (+1) .

Киришский район: Будогощь (+2), Кириши (+14), Градоша (+1) .

Кировский район: Кировск (+2), Горы (+1), Приладожский (+1), Синявино (+2), Назия (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Владимировка (+1), Нижняя Кипень (+1) .

Лужский район: Луга (+1), Осьмино (+4), Оредеж (+4), Дзержинского (+2), Ретюнь (+1), Торошковичи (+1), Межозёрный (+1) .

Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+2), Подпорожье (+1), Ярославичи (+1).

Приозерский район: Приозерск (+13), Коммунары (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+7), Старополье (+1), Выскатка (+2) .

Тихвинский район: Тихвин (+13), Шугозеро (+2).

Тосненский район: Нурма (+2), Тосно (+1), Никольское (+1), Федоровское (+1), Любань (+1), Рябово (+1), Ушаки (+1) , Красный Бор (+1).