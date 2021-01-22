В Петербурге задержали крупного «закладчика» наркотиков из Ленобласти

Подозреваемый продавал не только мелкие дозы наркотиков, но и работал с крупными «оптовиками». Возбуждено уголовное дело.

19 января на проспекте Луначарского в Петербурге задержали 24-летнего уроженца Выборгского района Ленобласти. Он привлек внимание полицейских своим странным поведением: молодой человек пытался что-то спрятать, но заметив правоохранителей, бросился бежать, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При личном досмотре у него обнаружили 10 свертков с синтетическим наркотиком «Альфа-ПВП» массой около 60 граммов. Выяснилось, что до задержания он успел сделать закладку в парадной одного из домов.

При обыске в квартире задержанного было обнаружено более 20 свертков с наркотиками, упаковочный материал, весы. Выяснилось, что свою квартиру он использовали в качестве склада, где расфасовывал «закладки» для дальнейшего распространения.