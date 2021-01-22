Жителя Приморья нашли убитым в кровати во Мге

По информации ivbg.ru, 21 января около 18:30 в полицию Кировского района Ленинградской области обратилась жительница поселка Мга.

Несколькими минутами ранее она обнаружила мертвым соседа в доме на улице Челюскинцев. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли труп в рваной темно-серой футболке, предположительно, 59-летнего уроженца Приморского края.

У погибшего зафиксированы ушибы лица и рана на шеи. Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как грабители отобрали последнее у слепого пенсионера в Выборге.