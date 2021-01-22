Лыжные курорты Ленобласти вошли в тройку лучших по стране

За время новогодних праздников лыжные курорты Ленобласти посетили около 300 тысяч человек, что на 25% больше, чем в прошлый сезон.

Любители активного зимнего отдыха отмечают высокое качество лыжных трасс в Ленобласти, их доступность и безопасность. Об этом свидетельствую результаты исследования «ТурСтат».

Всего на территории Ленобласти расположено семь горнолыжных курортов, которые соответствуют мировым стандарта: в Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах.

Напомним, завтра, 23 января, в Волхове открывается лыжная база. Сейчас там есть трасса, которую готовят местные спортсмены. Однако уже разрабатывается проект круглогодичной лыже-роллерной трассы.