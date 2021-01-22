Под Всеволожском автомобиль перевернулся в кювет и врезался в дерево

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло сегодня днем, 22 января, неподалеку от деревни Верхние Осельки во Всеволожском районе Ленобласти. 

Известно, что женщина за рулем Nissan Juke направлялась в сторону Варзолово и после моста не справилась с управлением. В результате автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и налетел на дерево, а из-под капота повалил дым. 

Водитель сама смогла выбраться из машины. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства случившегося.

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