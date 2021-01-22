Такую рекомендацию дали в связи с готовящимися протестами.

В преддверии анонсированных протестов петербуржцам порекомендовали не выходить из дома и внимательно следить за своими детьми. Такое сообщение разослали в родительских чатах одной школы Фрунзенского района, передает «Фонтанка.ру».

«Уважаемые родители, настоящим от лица администрации СОШ ** убедительно просим вас организовать 23.01.2021 совместное пребывание с детьми, не допускать их самостоятельного времяпрепровождения за пределами дома, особенно в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.

В СПбГУ ранее студентам дали понять, что протокол за участие в митинге грозит немедленным отчислением.