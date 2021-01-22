Экс-командир МВД Тосненского района набрал взяток на 695 000 рублей

Суд признал экс-командира одного из подразделений ОМВД России по Тосненскому району виновным в получении взяток на общую сумму в 695 000 рублей и оштрафовал его на 3 млн рублей.

По данным следствия, взятки 34-летний обвиняемый получил в период с апреля 2018 года по 1 марта 2020 года. В обмен на деньги он должен был не привлекать предпринимателя к ответственности и оказывать ему покровительство.

Подсудимый полностью признал свою вину. Помимо штрафов экс-полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком на 5 лет.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что депутата из Выборгского района подозревают в мошенничестве на 3 млн рублей.