В Петербурге задержали подозреваемого в педофилии мужчину

По версии следствия, педофил 2 месяца совершал сексуальные действия в отношении несовершеннолетнего. О об этом стало известно 22 января от пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

Неладное заподозрила мама 14-летнего мальчика. Она позвонила на линию «Ребёнок в опасности!» и сообщила, что кто-то издевается над её сыном. Вызов был зафиксирован, а немного позже возбудили уголовное дело.

Задержанным оказался 62-летний житель Петербурга. Следствие предполагает, что в декабре 2020 года и январе 2021 года в Адмиралтейском районе педофил несколько раз контактировал с подростком.

На данный момент идет следствие. Решение об аресте и предъявлении обвинений будет известно позже.