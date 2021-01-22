В центре Петербурга начинают устанавливать ограждения перед митингами

В Петербурге начинается подготовка к несанкционированным митингам. У Дворцовой площади, Гостиного двора и Петропавловской крепости уже установили заградительные конструкции.

Фото: Евгений Антонов / издание «Бумага» Фото: Евгений Антонов / издание «Бумага» Фото: Евгений Антонов / издание «Бумага»

По информации, полученной изданием «Бумага«, металлические заборы установили по периметру Гостиного двора — от Думской до Садовой улицы. Также заборами оградили Большую Морскую от Невского к Дворцовой площади.

При этом, на Сенатской площади, где планируется несанкционированное собрание, ограждений пока нет.