В центре Петербурга начинают устанавливать ограждения перед митингами

В Петербурге начинается подготовка к несанкционированным митингам. У Дворцовой площади, Гостиного двора и Петропавловской крепости уже установили заградительные конструкции.
Фото: Евгений Антонов / издание «Бумага»
Фото: Евгений Антонов / издание «Бумага»
Фото: Евгений Антонов / издание «Бумага»
По информации, полученной изданием «Бумага«, металлические заборы установили по периметру Гостиного двора — от Думской до Садовой улицы. Также заборами оградили Большую Морскую от Невского к Дворцовой площади.
При этом, на Сенатской площади, где планируется несанкционированное собрание, ограждений пока нет.
Вам будет интересно
В преддверии 23 января, прокуратура Петербурга предупредила жителей города об ответственности за участие в незаконных митингах. Сообщение появилось на сайте ведомства...
22.01.2021 37