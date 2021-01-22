Петербургская прокуратура назвала последствия участия в митингах

Автор: Анастасия Щербакова
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В преддверии 23 января, прокуратура Петербурга предупредила жителей города об ответственности за участие в незаконных митингах. 

Сообщение появилось на сайте ведомства 22 января. Прокуратура напомнила, что организация незаконных митингов и участие в них влекут «установленную законодательством Российской Федерации ответственность».

Предупреждение о санкциях ведомство выложило из-за участившихся в интернете призывов выходить на улицы 23 января.

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22.01.2021 45
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