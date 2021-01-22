В городе Никольское Тосненского района 22 января было совершено убийство женщины. Главный подозреваемый — муж погибшей.

Пресс-служба областного Следственного комитета сообщила, что днем 22 января в доме на Советском проспекте обнаружено тело 42-летней женщины с колото-резаными ранами.

Подозрение пало на 43-летнего мужа убитой. Предположительно, семейная пара выпивала алкоголь и поссорилась. В результате мужчина нанес своей жене несколько ножевых ранений в область груди и головы. Чтобы скрыть улики, убийца вытащил тело из квартиры и оставил в лифте.