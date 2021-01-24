Пациента с COVID-19 нашли зарезанным в палате больницы в Петербурге

В больнице Святого Георгия на Северном проспекте в Санкт-Петербурге 23 января нашли труп 67-летнего мужчины со смертельным колотым ранением в область сердца.

Труп обнаружили во время утреннего обхода в двухместной палате одного из инфекционных отделений. Ныне убитый лежал в больнице с подтвержденным COVID-19 и двусторонней пневмонией.

Вместе с ним в палате находился 47-летний пациент. Полицейские взяли у него срезы ногтевых пластин и биоматериалы, а также изъяли мобильный телефон и нож.

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