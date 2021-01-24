Юрист рассказал о новых штрафах до 50 тыс. рублей для автомобилистов в 2021 году

Управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин в беседе с агентством «Прайм» перечислил новые штрафы для автомобилистов в 2021 году.

В КоАП появилась новая норма, согласно которой автомобилистам вынесут предупреждение или штраф в 1-3 тысячи рублей за оставление разукомплектованных или брошенных машин.

Штраф до 2 тысяч рублей будут выписывать за мойку автомобиля в запрещенных местах. За проезд или остановку на газонах предусмотрен штраф в 1,5-4 тысячи руб. За остановку, стоянку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам – 2-5 тысяч рублей.

При нарушении статьи об отказе от медицинского освидетельствования полагается штраф. Если в салоне находится несовершеннолетний, водитель будет оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что водителей планируют лишать прав за три грубых нарушения в год.