Петербуржцам рассказали, как долго в городе продлится тепло

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, после затяжных морозных дней в Санкт-Петербург пришла оттепель.

«Продлится она с температурами дневными +2…+4 градуса с туманами, с небольшими осадками, преимущественно в виде слабых дождей. Облачно будет в течение сегодняшнего дня, в понедельник и вторник. А в среду погода начнет постепенно меняться», – предупредил Леус

Он уточнил, что еще днем в среду в городе будет тепло (в пределах 0…+2 градусов) с небольшими осадками в виде мокрого снега. А начиная с четверга, 28 января, и до конца месяца в Петербурге снова будет царствовать мороз. В четверг и пятницу будет -1…-4 градуса днем, а к выходным – уже -6…-8 градусов.

«По предварительному прогнозу, первая пятидневка февраля будет соответствовать климатической норме. Будет довольно морозно – -4…-9 днем и -9…-14 ночью», – рассказал Леус

Синоптик также предупредил о том, что в целом зима 2020-2021 года получилась на пару градусов теплее нормы.

По словам Михаила Леуса, главный отличительный признак этой зимы – ее большая неустойчивость с резкими колебаниями погодных условий и температур. В Петербурге январь начался с отклонением от нормы на шесть градусов и больше, а ровно в середине января отклонение достигло чуть больше 10 градусов в отрицательную сторону. А вчера температура была на восемь градусов выше нормы.