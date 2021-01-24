Петербуржцам рассказали, как долго в городе продлится тепло

Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, после затяжных морозных дней в Санкт-Петербург пришла оттепель.
Он уточнил, что еще днем в среду в городе будет тепло (в пределах 0…+2 градусов) с небольшими осадками в виде мокрого снега. А начиная с четверга, 28 января, и до конца месяца в Петербурге снова будет царствовать мороз. В четверг и пятницу будет -1…-4 градуса днем, а к выходным – уже -6…-8 градусов.
Синоптик также предупредил о том, что в целом зима 2020-2021 года получилась на пару градусов теплее нормы.
По словам Михаила Леуса, главный отличительный признак этой зимы – ее большая неустойчивость с резкими колебаниями погодных условий и температур. В Петербурге январь начался с отклонением от нормы на шесть градусов и больше, а ровно в середине января отклонение достигло чуть больше 10 градусов в отрицательную сторону. А вчера температура была на восемь градусов выше нормы.