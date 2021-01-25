Работодатели из Ленобласти назвали главные качества хороших сотрудников

Согласно данным портала HeadHunter, коррективы в требования работодателей к соискателям и сотрудникам внесла пандемия COVID-19.

Самым важным качеством для работы в Ленинградской области является навык взаимодействия с людьми (9 из 10 баллов). На втором месте – гибкость ума и клиентоориентированность с показателем 8,5 баллов. На третьем – умение вести переговоры (8,2 баллов).

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Популярные среди соискателей креативность и умение управлять людьми заняли последние места с показателями 6 и 5,7 баллов соответственно.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что эксперт ВОЗ посоветовала не планировать беременность полгода после прививки от COVID-19.