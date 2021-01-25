У безработного из Ленобласти угнали иномарку за 2,7 млн рублей с платной парковки в Пулково

Автомобиль марки Hyundai угнали практически сразу же после того, как хозяин оставил ее на платной парковке в Пулково.

С заявлением об угоне автовладелец из Ленобласти обратился в полицию 24 января. Сам он не знал, когда точно произошла кража, но предположил, что в период с 21 по 24 января. Ущерб пострадавшего составил 2,7 млн рублей.

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Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что угон произошел спустя 40 минут после того, как хозяин вышел из своего автомобиля. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что пожар выжег тягачи и легковой автомобиль на закрытой стоянке в Отрадном.