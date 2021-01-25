На счету подозреваемого в педофилии актера «Улиц разбитых фонарей» может быть более 10 жертв – СМИ  

Как сообщал ivbg.ru, актера из «Улиц разбитых фонарей» подозревают в педофилии с 15-летним мальчиком. Заявление подросток написал под влиянием родителей.

Помимо съемок Никита Струков работал вожатым в областном детском лагере. Там он познакомился с подростком. По словам мальчика, сначала он общался с ним «как старший друг». Затем пригласил в гости на Канонерский остров и «стал трогать».

Как сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на счету подозреваемого Никиты Струкова может быть «не один десяток жертв». Некоторым из них не было и 14 лет.

«Следователи изучают его ноутбук. Пока можно с уверенностью сказать, что потерпевших мальчиков будет более десяти», – сообщил источник издания