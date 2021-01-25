В центре Петербурга стирают надписи, порочащие президента России

Как сообщает Piter.TV, оперуполномоченный на маршруте патрулирования в Центральном районе Санкт-Петербурга обнаружил надпись, порочащую президента России.

Надпись была нанесена в подземном переходе на станции метро «Невский проспект». Еще одно подобное сообщение написали на рекламной тумбе возле дома № 6 на улице Гороховой.

На ликвидацию надписей были направлены сотрудники районной администрации.

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