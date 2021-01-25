Мужчина с ножом напал на россиян в Стамбуле – трое ранены

Мужчина с ножом 24 января напал на россиян в турецком Стамбуле в районе Бешикташ. Трое из них ранены.

Пострадали россиянки Александра Р. и Александра В., а также россиянин Максим М. По данным, предоставленным турецкой полицией, жизни граждан России ничего не угрожает.

По информации ivbg.ru, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. На месте его задержать не удалось. Турецкая полиция ведет поиск преступника.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что советник президента Молдавии обвинила русских в неуважении к языку молдаван.