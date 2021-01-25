У «Моста глупости» произошла 202-я по счету авария

Автор: Анастасия Щербакова
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В понедельник, 25 января на Софийском проспекте произошло очередное ДТП с участием крупногабаритного транспорта. Через так называемый «Мост глупости» в этот раз решил проехать «Камаз». 

Как сообщил Telegram-канал «Мост Глупости live!», 202-й «жертвой», оказавшейся зажатой между перекрытиями, оказался груженный «Камаз».

Также в источнике отметили, что через мост на Софийском грузовики подобного типа проезжают без препятствий, однако водителю конкретно этого большегруза не повезло.

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25.01.2021 64
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