В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали, как питаются Крошик и Шлиссик

В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали подробности рациона своих подопечных: Шлиссик оказался всеядным, а Крошик крайне требовательным в еде.

Обычно у ластоногих пятиразовое питание. В их меню входят несколько видов рыбы: салака, ряпушка, горбуша, кета, мойва, голец, судак, селедка и речная рыба. Крошик в день съедает от 2,5 до 3,5 килограмма рыбы, Шлиссик чуть меньше – не больше 2,5 кг, но это не мешает ему иметь титул «Его Жирнейшество».

“Шлиссик с удовольствием ест любую рыбу, а вот Крошик куда более привередлив: он ест только цельную мелкую рыбу, а ее выбор ограничен. Приходится хитрить: разрезаем салаке брюшко, достаем икру и внутренности, а на их место кладем кусочки гольца, судака, горбуши или селедки”, – делятся секретом сотрудники фонда.

Ранее мы рассказывали, что Крошика назначили на должность замдиректора по связям с общественностью и он уже провел рабочую встречу с депутатом Госдумы.