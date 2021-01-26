Пожарные спасли из горевшей квартиры в Санкт-Петербурге пять кошек, хозяйка жилья госпитализирована, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

25 января в 11.28 произошел пожар в квартире дома 288 на Московском шоссе. Произошло горение обстановки на площади 30 квадратных метров. В 12.05 открытое горение ликвидировано. Пострадала хозяйка квартиры 1997 года рождения… Из горящей квартиры эвакуировано пять кошек.

По данным пресс-службы, хозяйку квартиры госпитализировали в НИИ Джанелидзе.