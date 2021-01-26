В Отрадном мужчина ударил ножом коллегу и оставил его умирать 

В полицию Кировского района 25 января сообщили об истекающем кровью мужчине в Отрадном.

Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого, им оказался коллега пострадавшего. Выяснилось, что 25 января во время совместного распития алкоголя между мужчинами завязалась ссора. 57-летний петербуржец схватил нож и несколько раз ударил своего коллегу.