Владимир Путин: ЕГЭ вызывает справедливую критику, но есть и плюсы — больше студентов из регионов

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Система ЕГЭ вызывает справедливую критику, но у неё есть и плюсы, в том числе, вызванный ею рост числа случаев поступления в ведущие вузы России абитуриентов из регионов, отметил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Глава государства отметил, что одной из серьёзных проблем остаётся обеспеченность студентов общежитиями, и она стала острее в последние годы из-за системы ЕГЭ, «которая вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний при поступлении в высшие учебные заведения».

«Там критика действительно справедливая, и система ЕГЭ, как вы знаете, модернизируется, во многих вузах эта система уже является смешанной – проверяются знания на олимпиадах, собеседованиях и так далее. Но я к чему это говорю – к тому, что есть и плюсы. Плюсы заключается в том, что ребята и девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны, не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и на других территориях России», — добавил Путин.
Вам будет интересно
Выпускники освобождены от ЕГЭ базового уровня по математике
Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова, единый государственный экзамен (ЕГЭ) базового уровня по математике в 2021 году...
15.01.2021 330
Автор