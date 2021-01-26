Владимир Путин: ЕГЭ вызывает справедливую критику, но есть и плюсы — больше студентов из регионов

Система ЕГЭ вызывает справедливую критику, но у неё есть и плюсы, в том числе, вызванный ею рост числа случаев поступления в ведущие вузы России абитуриентов из регионов, отметил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Глава государства отметил, что одной из серьёзных проблем остаётся обеспеченность студентов общежитиями, и она стала острее в последние годы из-за системы ЕГЭ, «которая вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний при поступлении в высшие учебные заведения».

«Там критика действительно справедливая, и система ЕГЭ, как вы знаете, модернизируется, во многих вузах эта система уже является смешанной – проверяются знания на олимпиадах, собеседованиях и так далее. Но я к чему это говорю – к тому, что есть и плюсы. Плюсы заключается в том, что ребята и девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны, не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и на других территориях России», — добавил Путин.