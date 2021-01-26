Индексация соцвыплат, цензура для соцсетей: что изменится в России с 1 февраля

Индексация социальных выплат, ужесточение контроля за размещением противоправной информации в соцсетях, новые правила для малого бизнеса. Редакция ivbg.ru собрала наиболее важные изменения, которые вступят в силу с 1 февраля 2021 года.

Социальные выплаты проиндексируют

Все пособия, компенсации и соцвыплаты будут проиндексированы на 4,9%. Это коснется начислений для ряда категорий льготников, в том числе семей с детьми, инвалидов, ветеранов боевых действий, героев Советского Союза и России.

Цензура для соцсетей

Соцсети, действующие на территории России, с начала февраля должны будут выявлять и блокировать противоправную информацию. К ней могут относиться, например, призывы к суициду, данные о способах изготовления и употребления наркотиков, агитация на участие в массовых беспорядках, оскорбительные высказывания о государстве и многое другое. При этом отказавшимся блокировать контент никакого наказания не предусмотрено. А заблокированные пользователи смогут обжаловать такое решение.

Усовершенствовать авто станет сложнее

Вступают в силу новые основания для отказа автовладельцам во внесении изменений в конструкцию автомобилей. Перед тем, как устанавливать допоборудование, водитель должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Затем это заключение должно быть внесено в реестр, который ведет Минэкономразвития. И только потом со всеми документами может обратиться в ГИБДД для получения разрешения.

Новые чеки для предпринимателей

Теперь в кассовом чеке ИП необходимо будет указывать наименование товаров (работ, услуг), их количество и цену. Нововведение затронет по большей части малый бизнес. Нарушение закона может обернуться штрафом.

Восстановленное молоко признают молочным продуктом

Высушенное, а потом разбавленное водой молоко, долгое время называлось молочным напитком. Теперь, с 13 февраля, оно возвращается в разряд настоящей молочной продукции. Новые требования к продукту в техрегламенте ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку. Разве что для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения, также допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженный вкус и запах.

Новые правила подготовки правовых актов

Теперь положения актов министерств и ведомств будут вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября. При этом акт не сможет начать действовать раньше, чем пройдет 90 дней со дня его официальной публикации. Могут быть исключения, их пропишут в федеральных законах и международных договорах.

Повышение платы за проезд большегрузов по трассам

Согласно новым тарифам, автомобили массой более 12 тонн будут платить через госсистему «Платон» за вред, причиняемый федеральным трассам, на 14 копеек больше – 2,34 рубля за километр пробега. Размер платы рассчитывается с учетом годовой инфляции.