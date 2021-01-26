В Петербурге постепенно восстанавливается промышленность. Такой оптимистичный прогноз дали в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Восстановление промышленности в Петербурге наблюдается с августа 2020 года, а главной проблемой было снижение спроса в период пандемии. Как рассказал председатель комитета, Кирилл Соловейчик, индекс промышленного производства по итогам 2020 года составил 98,2 % к уровню 2019 года. Соловейчик отметил, что главной проблемой было падение спроса, а так же снижение объемов выпуска продукции в машиностроении.

Однако в других отраслях высокотехнологичного сектора возросло производство других транспортных средств и оборудования, включая судостроение, индекс составил 111,7 % В производстве химических веществ и химических продуктов — 118 %, в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — 113,9 %.

Индекс промышленного производства имеет заметный рост. По словам Соловейчика, 2021 год положительно повлияет на отрасль, благодаря открытию новых производств. Данные были предоставлены Невскими новостями.