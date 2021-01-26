В Ленобласти формируют базу животных, находящихся в приютах

Управление ветеринарии Ленобласти формирует базу, которая поможет посчитать приюты и количество их обитателей, а также определит объем требуемой ветеринарной помощи.

Как рассказали в ведомстве, в базе укажут адрес приюта, его историю, количество и виды животных, ссылку на официальный сайт или социальную сеть. При этом приюты должны будут разместить на своих страницах полный список животных с описание и фото.

«Эти материалы помогут найти жителям приютов новых хозяев в рамках социальной кампании управления ветеринарии «Мы в ответе за тех, кого приручили»», — рассказали областные ветеринары.

Направить информацию о приютах нужно на почту: veter47@lenreg.ru с пометкой «Данные о приюте для формирования базы». Перечень приютов разместят на официальном сайте управления ветеринарии.

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Напомним, что в Ленобласти можно получить без торгов землю под строительство приюта для животных. Также управление ветеринарии по Ленинградской области инициирует акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили». Социальная кампания призывает граждан к осознанному отношению к животным.