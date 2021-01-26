В Ленобласти начнут производить топливо из переработанных отходов

Администрация Ленобласти назвала технологию, благодаря которой в регионе стало возможно экологичное производства топлива. Первые три завода построят уже к 2023 году.

В своем Instagram аккаунте Александр Дрозденко поделился некоторыми подробностями будущего проекта:

«Мы взяли за основу глубокую переработку и производство инертных материалов и SRF (топливо из мусора — NSP)».

Первые три предприятия, которые будут готовить сырье для производства топлива, возведут к 2023 году. Заниматься строительством заводов будет «Невский экологический оператор».

Пока проект находится в разработке, поэтому расположение предприятий неизвестно. Вместе с тем, подобрать место для подобной деятельности проблематично. В прошлом году жители начали собирать подписи против подобного производства рядом с Воронцовским карьером.

Также неизвестно и о областях применения будущего продукта. Эксперты предполагают, что он найдет применение в теплоэнергии и строительстве.