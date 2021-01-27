Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 1837

Автор: Александр Селиванов
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Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1837, Санкт-Петербурге — 1813, Подмосковье — 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Распределение по субъектам: 1 Москва 1837, 2 Санкт-Петербург 1813, 3 Московская область 928», — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Туве — 10, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 5.

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27.01.2021 54
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