Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 1837

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1837, Санкт-Петербурге — 1813, Подмосковье — 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Распределение по субъектам: 1 Москва 1837, 2 Санкт-Петербург 1813, 3 Московская область 928», — говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Туве — 10, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 5.
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27.01.2021 54