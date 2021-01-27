Почти 90% автолюбителей в России готовы ехать за «машиной мечты» в другой город – исследование

Восемьдесят семь процентов жителей России готовы поехать за «машиной мечты» в другой город, сообщила пресс-секретарь портала о продажах автомашин «Дром» Елизавета Олофинская по итогам проведённого компанией исследования.

По ее данным, с 22 по 28 декабря 2020 года в исследовании приняли участие 10 170 пользователей портала из различных регионов России, 87% из них ответили положительно на вопрос о том, готовы ли они купить «автомобиль мечты» в другом городе.

Как отметила Олофинская, 87% участников исследования готовы поехать за машиной в другой населённый пункт, а больше трети (35%) вообще «куда угодно».

«При этом 10% будут смотреть машины только в своём городе, а всего 3% опрошенных предпочли бы дистанционно приобрести машину с доставкой «на дом», — рассказала она.

По данным исследователей, пятая часть респондентов в пути за «машиной мечты» готовы преодолеть расстояние «до 1000 километров». Но есть и готовые к настоящим путешествиям.

«Живу в Омске. Ездил за машиной в Обнинск (Калужская область — ред.), Хабаровск, Москву, Бердск (Новосибирская область — ред.)», — привела представительница портала рассказ одного из участников.

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Интересно, что в Санкт-Петербурге вариант ответа «Вообще не готов ехать. Смотрю в своём городе» выбирали в два раза чаще, чем в среднем по стране — 20%. В Москве же ситуация сопоставима в со средней по стране, так ответили 13%. Более лёгкими на подъем оказались жители дальневосточных регионов: ответ «За хорошим вариантом поеду куда угодно» в республике Саха (Якутия) выбрали 74,6% опрошенных, в Забайкальском крае — 62,5%, а в Бурятии и Иркутской области — 49% и 48% соответственно.