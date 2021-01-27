Ветераны Леноблпожспаса рассказали школьникам о работе пожарных в блокадном Ленинграде

Работники и ветераны пожарно-спасательной службы провели в областных школах уроки на тему «Подвиг пожарных блокадного Ленинграда»

Уроки прошли во всех районах Ленобласти и сопровождались фотовыставкой «Герои—пожарные в годы Великой Отечественной войны».

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.