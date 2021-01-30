Ростуризм предложил продлить программу туристического кешбэка до 20 июня

Программу, в рамках которой государство возвращает туристам часть средств за отдых в России, могут возобновить. С таким предложением выступил Ростуризм.

По информации ТАСС, ведомство предлагает в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка реализовывать туры на период до 20 июня 2021 года, включая 23 февраля и 8 марта.

Основные условия акции предлагается оставить прежними. Так, продолжительность путешествия должна составить не менее двух ночей, а размер возврата от государства – 20% стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте.

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Программа впервые была запущена в 2020 году. В ее рамках россияне приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей, общая сумма возврата составила 1,2 миллиарда рублей.