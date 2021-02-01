Океанариумы и аквапарки вновь открывают в Санкт-Петербурге, в ТЦ могут работать выставки и катки

Океанариумы и аквапарки, ранее закрытые из-за ситуации с коронавирусом, вновь откроются в Санкт-Петербурге с 30 января при условии соблюдения стандарта безопасности, в торговых центрах снова могут работать музеи, выставки, театры и ледовые катки, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Соответствующие изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес губернатор города Александр Беглов.

«Открываются океанариумы при условии соблюдения стандарта безопасности, а также обеспечения нахождения на 10 квадратных метров площади океанариума не более 1 человека. Зоопарки и аквапарки открываются при условии соблюдения ранее установленных постановлением условий», — говорится в сообщении.

В торговых центрах с 30 января вновь могут работать музеи, выставки, театры и ледовые катки.