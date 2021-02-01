Проект реконструкции путепровода у МЕГИ в Кудрово утвержден

Глава Ленобласти утвердил проект строительства дорожной развязки из молодого города в сторону Санкт-Петербурга

Развязка существенно упростит жизнь всех автомобилистов Южного Кудрово. Реализацию дорожной стройки предполагается вести в два этапа: сначала «пробивка» Центральной улицы к Мурманскому шоссе, а затем реконструкция путепровода у МЕГИ. Стоит отметить, что в проекте участвует частный капитал в лице ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (ИКЕА).

Создание развязки предусматривает реконструкцию путепровода до ТЦ «МЕГА-ИКЕА» над шоссе, который осенью 2018 года перешел в собственность Ленобласти. Проектная документация на стройку самой развязки уже разработана по заказу «Ленавтодора» и сейчас проходит процедуру государственной экспертизы.

Напомним, что транспортную проблему в Кудрово обсуждали неоднократно. Город растет и расширяется, при этом новые въезды и выезды из него не появляются. Жители Кудрово страдают от отсутствия современных въездов в Петербург. Чтобы попасть в мегаполис утром приходится стоять в часовых пробках. Новая развязка позволит автомобилистам быстро выезжать на трассу в обход огромных заторов. Плюс Всеволожский район в 2017 году признали самым густонаселенным районом в России.