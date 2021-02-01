Медработники Ленобласти получили двойные выплаты за работу с COVID-пациентами в новогодние праздники

Дополнительные выплаты с COVID-пациентами в новогодние праздники, с 1 по 8 января, получили 6 284 медицинских работников Ленобласти.

В общей сложности все сотрудники “коронавирусных” стационаров, поликлиник и отделений скорой помощи получили 112,9 млн рублей. Напомним, что Дрозденко продлил стимулирующие выплаты медработникам на первый квартал 2021 года.

За последние сутки в Ленобласти выявили 216 новых случаев COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 30 917 человек, выздоровели — 27 423.