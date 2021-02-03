Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 218 новых зараженных 3 февраля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 218 человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалево (+4), Бор (+1), СХТ (+2), Большой двор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Торосово (+2), Большая Вруда (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+8), Кудрово (+13), Янино-1 (+3), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+5), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Токсово (+1), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Дубровка (+1), Павлово (+1), Хапо-Ое (+1), Скотное (+1).
- Выборгский район: Выборг (+16), Гончарово (+1), Каменногорск (+2), Гаврилово (+1), Каменка (+1), Толоконникова (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Кобралово (+1), Вырица (+3), Терволово (+1), Елизаветино (+1), Сусанино (+1), Чаща (+2), Пустошка (+2), Мыза (+1), Горки (+1), Кямяря (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ручьи (+1).
- Киришский район: Кириши (+16), Будогощь (+1), Пчевжа (+2).
- Кировский район: Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Приладожский (+1), Назия (+2), Молодцово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4), Шамокша (+2).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Большая Ижора (+1), Оржицы (+1), Витино (+1).
- Лужский район: Луга (+14), Заклинье (+1), Оредеж (+1), Старая Середка (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+7).
- Приозерский район: Сосново (+1), Коммунары (+1), Кузнечное (+1), Плодовое (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+1), Овсище (+2), Старополье (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+16), Цвылево (+3).
- Тосненский район: Никольское (+12), Форносово (+1), Ушаки (+2), Бабино (+1).