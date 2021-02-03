Петербургские каршеринги собираются включить в тарифы оплаченную парковку в центре города

Автоэксперт Дмитрий Попов прогнозирует резкое повышение спроса на аренду авто в каршеринговых сервисах. Все из-за скорого договора между сервисами и центром управления парковками о сниженной стоимости парковочных мест в центре Петербурга.

Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «Санкт — Петербург». По его словам, в ближайшем будущем сервисы аренды машин начнут договариваться с центром управления парковками из-за увеличения зоны платной стоянки. В эту зону, как отмечает Дмитрий Попов, войдут Адмиралтейский, Василеостровский, Центральный и Петроградский районы.

Автоэксперт утверждает, что что каршеринг хочет договориться о включении в тарифы нахождение на территории платных парковок. Такая практика уже функционирует в Москве. Если нововведение примут, это приведет к увеличению спроса на арендованные машины и, возможно, к росту числа ДТП с участием каршеринга.